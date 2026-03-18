Dopo aver annunciato la lista per le prossime amichevoli della Costa d’Avorio, Émerse Faé ha rivelato mercoledì di aver ottenuto l’ok di Ange-Yoan Bonny per giocare con gli Elefanti. Un problema dentale gli ha impedito di essere convocato già per questo mese di marzo.

Dopo Elye Wahi, chiamato per la prima volta dal selezionatore Émerse Faé questo mercoledì per disputare le amichevoli contro la Corea del Sud (28 marzo) e la Scozia (31 marzo, in diretta su L’Équipe Live Foot), gli Elefanti dovrebbero poter contare in futuro anche su Ange-Yoan Bonny. «È d’accordo, ha scelto di unirsi a noi», ha rivelato il commissario tecnico ivoriano in conferenza stampa.

L’attaccante dell’Inter, convocato due volte con la nazionale francese Under 21 nel 2024, avrebbe forse potuto far parte della lista ivoriana annunciata mercoledì se non fosse stato per un problema di salute che ha spinto Faé a non chiamarlo. «Ha attualmente un problema dentale, quindi abbiamo preferito lasciarlo al club affinché ritrovi la piena forma, dia continuità alle prestazioni e si unisca a noi più avanti», ha precisato.