Fiorentina, buone notizie per Vanoli: due recuperi, contro l’Inter…

I viola ritrovano Gosens e Fortini in vista della sfida di Conference League: i due saranno a disposizione anche contro l'Inter

Questa mattina la Fiorentina di Paolo Vanoli è scesa in campo prima della partenza per la Polonia per preparare la sfida contro il Rakow di Conference League, in programma domani sera.

Come riferisce FirenzeViola, tutti presenti al Viola Park, anche Robin Gosens - reduce dal trauma toracico sofferto a Cremona - e Niccolò Fortini che dunque ha risolto i problemi fisici che lo avevano escluso dalla trasferta contro la Cremonese.