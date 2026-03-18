Questa mattina la Fiorentina di Paolo Vanoli è scesa in campo prima della partenza per la Polonia per preparare la sfida contro il Rakow di Conference League, in programma domani sera.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Fiorentina, buone notizie per Vanoli: due recuperi, contro l’Inter…
ultimora
Fiorentina, buone notizie per Vanoli: due recuperi, contro l’Inter…
I viola ritrovano Gosens e Fortini in vista della sfida di Conference League: i due saranno a disposizione anche contro l'Inter
Come riferisce FirenzeViola, tutti presenti al Viola Park, anche Robin Gosens - reduce dal trauma toracico sofferto a Cremona - e Niccolò Fortini che dunque ha risolto i problemi fisici che lo avevano escluso dalla trasferta contro la Cremonese.
I due hanno smaltiti i problemi fisici e ci saranno anche contro l’Inter domenica sera al Franchi.
Aggregati al gruppo i giovani Braschi, Conti, Puzzoli, Trapani, Bonanno, Montenegro, Evangelista, Keita e Mazzeo
© RIPRODUZIONE RISERVATA