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Fiorentina, buone notizie per Vanoli: due recuperi, contro l’Inter…

Fiorentina, buone notizie per Vanoli: due recuperi, contro l’Inter… - immagine 1
I viola ritrovano Gosens e Fortini in vista della sfida di Conference League: i due saranno a disposizione anche contro l'Inter
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Questa mattina la Fiorentina di Paolo Vanoli è scesa in campo prima della partenza per la Polonia per preparare la sfida contro il Rakow di Conference League, in programma domani sera.

Fiorentina, buone notizie per Vanoli: due recuperi, contro l’Inter…- immagine 2
Getty Images

Come riferisce FirenzeViola, tutti presenti al Viola Park, anche Robin Gosens - reduce dal trauma toracico sofferto a Cremona - e Niccolò Fortini che dunque ha risolto i problemi fisici che lo avevano escluso dalla trasferta contro la Cremonese.

I due hanno smaltiti i problemi fisici e ci saranno anche contro l’Inter domenica sera al Franchi.

Aggregati al gruppo i giovani Braschi, Conti, Puzzoli, Trapani, Bonanno, Montenegro, Evangelista, Keita e Mazzeo

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