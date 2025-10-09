Intervenuto in conferenza stampa, il c.t. della Polonia, Jan Urban, ha parlato della situazione di Piotr Zielinski. Il tecnico ha lasciato intendere che il poco minutaggio all'Inter potrebbe avere ripercussioni sul centrocampista anche in chiave nazionale. "Non si può ancora dire che nel prossimo futuro non giocherà... Sono situazioni difficili, perché se qualcuno non gioca per un breve periodo, non perde la forma, ma se la cosa si prolunga, manca il ritmo gara e non sei in grado di dare tutto ciò che puoi e in questo caso parliamo di giocare in nazionale".
Ct Polonia: “Non so se Zielinski lascerà l’Inter ma deve giocare di più e concentrarsi su…”
Intervenuto in conferenza stampa, il c.t. polacco ha parlato anche dello scarso minutaggio di Zielinski all'Inter
"Non ho parlato con Piotr di un suo possibile trasferimento altrove. È un adulto e ha le sue persone che lo consigliano. È un ottimo calciatore, deve concentrarsi sulla lotta per un posto nell’undici titolare o per giocare più minuti all’Inter. Vedremo come andrà a finire...".
(sport.interia.pl)
