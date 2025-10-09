Intervenuto in conferenza stampa, il c.t. della Polonia, Jan Urban, ha parlato della situazione di Piotr Zielinski. Il tecnico ha lasciato intendere che il poco minutaggio all'Inter potrebbe avere ripercussioni sul centrocampista anche in chiave nazionale. "Non si può ancora dire che nel prossimo futuro non giocherà... Sono situazioni difficili, perché se qualcuno non gioca per un breve periodo, non perde la forma, ma se la cosa si prolunga, manca il ritmo gara e non sei in grado di dare tutto ciò che puoi e in questo caso parliamo di giocare in nazionale".