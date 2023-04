Cuadrado: “Fallo prima del rigore per il Bologna, troppi episodi contro di noi”

"C'è un po' di rammarico per la partita, era importante vincere. Abbiamo creato tante occasioni ma non siamo stati letali in zona gol. Però siamo arrabbiati, a questi alti livelli che non funzioni il VAR non va bene. C'era un fallo prima del loro rigore, fallo chiarissimo e se non lo va a guardare rovina il lavoro in campo. Lottiamo per vincere ma a volte così è un po' difficile. Non ci ha condizionato perché volevamo vincere ma ci sono stati troppi episodi contro di noi ma andiamo avanti, anche gli arbitri sbagliano, penso che dobbiamo combattere fino alla fine"