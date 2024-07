In una lunga intervista a El Colombiano, Juan Cuadrado ha toccato diversi argomenti. Il giocatore è in cerca di una nuova squadra dopo aver lasciato l'Inter. Al momento un ritorno in Colombia non rientra nei suoi piani: "Sarebbe qualcosa di molto bello, ma non è ancora il momento di tornare nel calcio colombiano. Non sono chiuso alla possibilità, posso però giocare ancora qualche anno in Europa”.