"Oaktree ha dunque tolto l’altra gamba che poggiava sul mondo del calcio, anche se con presupposti completamente diversi rispetto a quelli che hanno guidato l’ingresso del fondo in viale della Liberazione. Non solo il team di investimento e la policy aziendale, ma anche la prospettiva di sviluppo era ben differente in partenza: da un lato c’era infatti un club che ha in curriculum al massimo un quinto posto in Ligue 1 nel lontano 1992 e ha terminato al sesto posto l’ultima grigia stagione di Ligue 2; dall’altro una società di spessore europeo fresca di scudetto numero 20 e che, proprio grazie alla nuova stella appuntata alla maglia, ha propositi di crescita ben oltre il campo".