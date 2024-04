Il colombiano manca da tanto tempo, ma presto potrebbe rientrare in gruppo ed essere convocato per la gara della prossima settimana

In casa Inter si sta piano piano svuotando l'infermeria. Per la sfida di lunedì sera Inzaghi dovrebbe avere a disposizione anche Arnautovic e De Vrij, assenti lunedì sera con l'Empoli. Ma arrivano buone notizie anche per Cuadrado.