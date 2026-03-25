Da settimane si parla sempre con più insistenza di un interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni. In Spagna hanno collegato i like del difensore nerazzurro ai post di Pau Cubarsì come una apertura nei confronti dei blaugrana. Intervenuto ai microfoni di RAC1, il difensore spagnolo ha commentato così l'interesse del Barça nei confronti di Bastoni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Cubarsì: “Bastoni? Ci seguiamo su Instagram. Ci sono giocatori fantastici, ma in difesa…”
ultimora
Cubarsì: “Bastoni? Ci seguiamo su Instagram. Ci sono giocatori fantastici, ma in difesa…”
Intervenuto ai microfoni di RAC1, il difensore spagnolo ha commentato così l'interesse del Barça nei confronti di Bastoni
"Ci seguiamo su Instagram per aver condiviso il campo insieme e perché siamo colleghi di professione. Ci sono giocatori fantastici, ma come difensori centrali siamo messi bene e non stiamo parlando di giocatori che non sono qui".
© RIPRODUZIONE RISERVATA