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Cubarsì: “Bastoni? Ci seguiamo su Instagram. Ci sono giocatori fantastici, ma in difesa…”

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Intervenuto ai microfoni di RAC1, il difensore spagnolo ha commentato così l'interesse del Barça nei confronti di Bastoni
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Cubarsì: “Bastoni? Ci seguiamo su Instagram. Ci sono giocatori fantastici, ma in difesa…” - immagine 1
Getty Images

Da settimane si parla sempre con più insistenza di un interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni. In Spagna hanno collegato i like del difensore nerazzurro ai post di Pau Cubarsì come una apertura nei confronti dei blaugrana. Intervenuto ai microfoni di RAC1, il difensore spagnolo ha commentato così l'interesse del Barça nei confronti di Bastoni.

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"Ci seguiamo su Instagram per aver condiviso il campo insieme e perché siamo colleghi di professione. Ci sono giocatori fantastici, ma come difensori centrali siamo messi bene e non stiamo parlando di giocatori che non sono qui".

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