Cucchi: “Barella-Eriksen, una coppia che può arricchire l’Inter. Il danese ha capito una cosa”

Riccardo Cucchi a SkySport ha parlato della gara contro la Juventus e della decisione che Conte potrebbe aver preso per la gara di ritorno di Coppa Italia con Eriksen titolare in mezzo al campo per sostituire Vidal.

«L’impostazione tattica dell’Inter gli richiede un altro tipo di lavoro rispetto a quello che faceva prima. Il danese ha grande qualità e può esprimersi bene sia da trequartista che da mezzala. Credo che lui abbia capito che per trovare spazio debba adattarsi alla prerogative di Conte», ha detto l’ex radiocronista.

«Devo dire che questo centrocampo ha grande dinamismo con Barella, ma con i ritmi di Eriksen e la capacità di dettare i tempi che ha, possa essere un valore aggiunto positivo per l’Inter. Questa squadra ha la forza di assorbire un giocatore di qualità come lui anche se Conte preferisce una squadra più muscolare. Ma il loro accoppiamento a centrocampo può essere un arricchimento per l’Inter e può definire un definitivo salto di qualità», ha spiegato.