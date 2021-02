Juve-Inter, Barella l’insostituibile. Gds: “Ha una capacità fuori dal normale. Condannato a…”

Questa sera sarà battaglia vera: da una parta la Juve che vuole difendere il 2-1 dell’andata, dall’altra l’Inter arrembante che cerca l’impresa. Si preannuncia una gara avvincente all’Allianz, molto si deciderà a centrocampo. La Gazzetta dello Sport mette a confronto Rabiot e Barella.

“Sulla carta, è confronto di stili. Rabiot è chiamato Duca per la sua aristocratica eleganza: gioca con stile, non si scompone, a tratti sembra distaccato. Barella strappa, rincorre, calcia come si fa al campetto, senza tenere mai il fiato per i dieci minuti successivi”.

“Per Barella, invece, niente di nuovo: lui è l’insostituibile di Conte, il centrocampista totale condannato a giocarle tutte. Dalla sua ha, per fortuna dell’Inter, una capacità di recupero fuori dal normale. E anche le fasi di gioco: il passo in avanti più sensibile di questa stagione è stata proprio nelle occasioni da gol, nell’aumentare la pericolosità vicino alla porta avversaria. Nicolò alla Juve ha già fatto uno scherzo in campionato. Stasera farà (anche) da bilancino a un centrocampo con Eriksen vicino a Brozovic. Tanto finisce sempre così, con Nicolò: quando non sai a chi chiedere, vai da lui”.

(Gazzetta dello Sport)