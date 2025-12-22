Cucci: “Inter ormai vittima abituale Bologna. La finale di Supercoppa…”

"In due anni sono successe tante cose. Questa sera De Laurentiis gioca il settimo trofeo della sua presidenza. Mi fa piacere che la finale sia tra il mio Bologna e il quasi mio Napoli. È una bella occasione. Diciamo che ci stiamo divertendo, anche se è un Natale pieno di soldi: ci sono 10-11 milioni in palio, chi se li prende si porta via mezzo panettone".

"Per me il Bologna dovrebbe giocare come quando ha battuto il Napoli poche settimane fa. Non vedo altro modo se non mettercela tutta. Questa squadra si esalta contro le grandi: l’Inter ormai è una vittima abituale, il Napoli è appena inciampato. È chiaro che la differenza tecnica è ampia: il Napoli ha campioni, il Bologna ha Orsolini e soprattutto un gruppo che fa la cosa più bella del calcio, la squadra".