FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cucci: “Inter ormai vittima abituale Bologna. La finale di Supercoppa…”

ultimora

Cucci: “Inter ormai vittima abituale Bologna. La finale di Supercoppa…”

Cucci Inter
Le considerazioni del noto giornalista a proposito dei nerazzurri e delle due finaliste di Supercoppa di stasera
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Italo Cucci è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli. Queste le sue considerazioni in vista di Bologna-Napoli di stasera.

Cucci: “Inter ormai vittima abituale Bologna. La finale di Supercoppa…”- immagine 2
Getty

Sette potenziali trofei per De Laurentiis: che significato ha questa finale?

"In due anni sono successe tante cose. Questa sera De Laurentiis gioca il settimo trofeo della sua presidenza. Mi fa piacere che la finale sia tra il mio Bologna e il quasi mio Napoli. È una bella occasione. Diciamo che ci stiamo divertendo, anche se è un Natale pieno di soldi: ci sono 10-11 milioni in palio, chi se li prende si porta via mezzo panettone".

Ci sono favorite in questa finale secca? Che sensazioni hai?

"Per me il Bologna dovrebbe giocare come quando ha battuto il Napoli poche settimane fa. Non vedo altro modo se non mettercela tutta. Questa squadra si esalta contro le grandi: l’Inter ormai è una vittima abituale, il Napoli è appena inciampato. È chiaro che la differenza tecnica è ampia: il Napoli ha campioni, il Bologna ha Orsolini e soprattutto un gruppo che fa la cosa più bella del calcio, la squadra".

Leggi anche
Trevisani: “Inter, ecco il vero problema. Rigori? Non li ha tirati mio cugino...
Zazzaroni: “Napoli e Bologna un esempio di come si fa calcio in Italia. E chi se ne fotte...

© RIPRODUZIONE RISERVATA