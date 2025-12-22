Intervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Supercoppa

Marco Astori Redattore 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 16:46)

Intervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Supercoppa Italiana: "Se l'Inter non giocasse bene e avesse difficoltà a fare tre passaggi come altre squadre, direi che non può circolare e che deve cambiare l'allenatore.

Qui cambiano gli allenatori, i giocatori rimangono e gli errori sono sempre gli stessi: l'Inter perde partite che dovrebbe vincere. Succedeva l'anno scorso e succede in continuazione: forse il problema non è da cercare in panchina. In questa mancanza di cattiveria, fai il secondo gol dopo il primo: non rimanere sull'1-0 che poi può succede che qualcuno tocca la palla con la mano...

Prova ad essere più cattivo: l'Inter gioca, si piace e ad un certo punto succede il patatrac. Confronto col Napoli? Una ha perso sette partite e l'altra pure: quindi tutta sta cazzimma io non la vedo. I rigori? Hanno tirato un attaccante e due nazionali, non mio cugino: c'è il tema della personalità di chi tira, che sono gli stessi che sono in campo".