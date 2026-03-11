Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha commentato la disfatta dell'Atalanta in Champions. "Basta non dire che è stato bravo Palladino. Non può andare bene fare la Champions e perdere 6-1. Bellissimo il gesto della tifoseria, ma Palladino ha mostrato poca umiltà e non ha preparato bene la sfida. Se dopo aver visto 12 partite del Bayern, come ha detto lui, è questo il risultato, è preoccupante. Doveva ammettere di aver sbagliato nel post-gara. Il Bayern era più forte, ma nella preparazione della sfida c'è da pensare anche all'avversario. Non è stata fatta una bella figura ieri sera. Mi dispiace per i Percassi, è una brutta macchia".