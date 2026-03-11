Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha commentato al debacle dell'Atalanta e ha detto la sua sullo scudetto

Gianni Pampinella Redattore 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 21:46)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi ha commentato al debacle dell'Atalanta in Champions e ha parlato della lotta scudetto. "Sicuramente ha avuto un buon cammino l'Atalanta, ma lo scempio di ieri sera...perché non posso pensare che l'atteggiamento di Palladino sia stato coraggio. Per come l'ha conclusa la Champions metto lei".

Scudetto ancora aperto? — "Mi chiedo se il campionato sia deciso. Atalanta e Inter sono due squadre ferite, prevedo che possa vincere ancora il titolo l'allenatore più bravo di tutti, ossia Allegri".

(TMW Radio)