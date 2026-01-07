"Nella corsa Scudetto credo che Inter e Napoli siano le favorite principali per organico e continuità", dice Di Gennaro

Matteo Pifferi Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 19:46)

Antonio Di Gennaro, ex giocatore ed opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per parlare anche della corsa scudetto:

"Il lavoro di Conte oggi vale tantissimo. È sempre stato un valore aggiunto ovunque sia andato. Basta ricordare l’esperienza di Bari o quello che ha fatto nelle altre squadre: dopo poche settimane si vede già la sua impronta tattica e mentale. Anche con tante assenze importanti, la squadra ha qualità, perché la rosa è stata costruita con criterio. Giocatori magari meno conosciuti stanno facendo la differenza. McTominay è un esempio: all’inizio giocava più largo, ora è centrale, vicino a Lobotka, con meno gol ma con un peso tattico enorme.

Lobotka, secondo me, è quasi insostituibile per idee, personalità e gestione del gioco. Politano è stato adattato a un lavoro enorme anche in fase difensiva. Quando il Napoli passa in vantaggio, diventa difficilissimo fargli gol perché tutta la squadra difende insieme. Conte ha cambiato moduli, ma il prodotto finale non cambia mai. Anche dopo la partita di Bologna, quando sembrava tutto perso, ha saputo ricompattare l’ambiente e tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Questo è il suo grande merito, insieme alla capacità di comunicare e di trasmettere fiducia".

Chi è favorito per lo Scudetto? — "Nella corsa Scudetto credo che Inter e Napoli siano le favorite principali per organico e continuità. Le coppe peseranno molto, soprattutto tra marzo e aprile. Il Milan, non avendo le coppe, può trarne vantaggio, ma sulla carta resta dietro a Inter e Napoli. La Juventus sta risalendo, ma va valutata negli scontri diretti. Per il quarto posto vedo una lotta aperta tra Juventus, Roma e Como, che è una grande sorpresa: gioca bene, prende pochi gol e ha un’identità chiara".