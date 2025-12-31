FC Inter 1908
Cugini: “Le 3 squadre migliori del 2025? Non metto l’Inter, ecco perché. Invece Chivu…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha nominato quelle che per lui sono state le tre squadre migliori del 2025
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha nominato quelle che per lui sono state le tre squadre migliori del 2025. "Metto Napoli, Roma e Bologna. L'Inter no perché è arrivata in fondo a tutto ma non ha portato a casa niente alla fine. La Roma ha fatto un grande recupero, sul Napoli non ci sono dubbi, visto lo Scudetto e la Supercoppa vinta. Il Bologna merita un posto sul podio".

"Ne premierei 5. Secondo me un lavoro incredibile lo fa Allegri nella seconda parte del 2025, sta giocando in 13. Il lavoro di Gasperini è eccezionale, perché lo fa uguale all'Atalanta e alla Roma. Poi Conte è il più bravo, ma parte da una base molto alta. E metto Chivu perché è l'esordiente che stupisce un po' tutti, e lo metto al posto di Conte".

(TMW Radio)

