Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha nominato quelle che per lui sono state le tre squadre migliori del 2025. "Metto Napoli, Roma e Bologna. L'Inter no perché è arrivata in fondo a tutto ma non ha portato a casa niente alla fine. La Roma ha fatto un grande recupero, sul Napoli non ci sono dubbi, visto lo Scudetto e la Supercoppa vinta. Il Bologna merita un posto sul podio".