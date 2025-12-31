"Conte e Allegri sono i più accreditati, ma Gasperini e Spalletti sono lì", aggiunge Rampulla a TMW Radio

Matteo Pifferi Redattore 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 18:16)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla, ex portiere, ha parlato così anche della corsa scudetto:

"In questo momento credo che Conte e il Napoli, ma anche Allegri e il Milan, sono quelli con più esperienza. Senza nulla togliere agli altri. Questi sono i binomi favoriti, per storia e vissuto dei tecnici. Conte e Allegri sono i più accreditati, ma Gasperini e Spalletti sono lì. Anche se l'Inter è favorita".

Possibile ritorno di Chiesa alla Juve?

"Lo vedrei bene. Credo che per Chiesa sarebbe un'altra bellissima opportunità per poter tornare a giocare con più continuità. Farebbe bene a lui, alla Juve, e alla Nazionale, perché è una risorsa importante. Se dovesse tornare alla Juve, spero torni ad esprimersi come a inizio carriera".

Sugli arbitri

"Diventa sempre più complicato ormai fare l'arbitro. Credo che sia fondamentale una cosa: se vedi tocco di mano, devi fischiare. Oggi si complicano ancor di più le cose invece che agevolarsi con il VAR. Se l'arbitro vede un tocco, deve intervenire subito. Il VAR deve aiutare l'arbitro, non è lui stesso l'arbitro, altrimenti non ha alcuna ragione di esistere l'arbitro".