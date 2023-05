Zhang sui social: “Nonostante sfide e critiche fatto l’impossibile. Ci vediamo a Istanbul”

Ho un sassolino nella scarpa ahi, canta una canzone italiana. Forse Steven Zhang non la conosce, ma un sassolino dalla scarpa se lo è levato comunque. Contro chi non si sa ma dava fastidio e andava levato. Qualcuno doveva pur dirlo. L'Inter, che aveva vinto all'andata due a zero nella semifinale di andata di Champions League contro il Milan, quasi quasi ha dovuto subire una rimonta già scritta su carta da chi sperava che i rossoneri alla fine avrebbero capovolto la storia.

La storia non è stata capovolta, è andata giusto giusto come doveva andare. E allora il presidente dell'Inter una cosa su questa squadra che ce l'ha fatta l'ha scritta sui social, ed era un messaggio per chi in questa formazione ci ha creduto poco. "Nonostante le sfide, le critiche e le difficoltà, abbiamo fatto l’impossibile. Continuiamo ad andare avanti, costruiamo la nostra storia. Ci vediamo a Istanbul. Forza Ragazzi", ha scritto il numero uno nerazzurro sui social. Perché forse questo il presidente lo ha imparato, l'Inter è capace di fare cose straordinarie nonostante tutto. Nonostante tutti.