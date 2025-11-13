D’Agostino: “Conte, non la miglior scelta allontanarsi ora. Credo soffra una cosa in particolare”

Non passa inosservata la notizia di Conte, parliamo di una piazza molto esigente. Credo che nei tempi Conte non abbia fatto una cosa idilliaca nell'allontanarsi. Stare con la squadra sarebbe stata la cosa più importante, dopo le sue dichiarazioni e quelle di alcuni giocatori. Prima c'erano i ritiri, ora l'allontanamento. Alcuni ritiri erano fatti per ricompattare l'ambiente, questa notizia mi ha un po' spiazzato. L'ha fatto in Inghilterra? In Italia è un'altra cosa. Se lasci lo staff è un modo per sbollentare gli animi. Si diceva che Conte non amasse le competizioni europee. Non è che Conte non sappia gestire la settimana quando la squadra deve rifiatare, diminuire i carichi? Perché vedo rispetto agli altri anni che quando c'è stato solo il campionato le squadre volano. Altrimenti non ho una spiegazione. Conte è stato in Nazionale, è abituato a competizioni internazionali. Quando c'è il mercoledì, devi preparare il weekend e poi ancora martedì o mercoledì, lui fa fatica, la squadra sembra un'altra. Non vorrei che soffrisse il non preparare la partita come lui vorrebbe.