“La Fiorentina incontra la squadra più difficile da affrontare: un’Udinese molto fisica, forte negli spazi. La Fiorentina deve pensare da ultima in classifica e giocare per non perdere. Magari la vittoria arriva", ha detto Gaetano D'Agostino, ex centrocampista e ora allenatore, ai microfoni di TMW a proposito dei viola.

Stuzzicato anche sulla corsa allo scudetto, D'Agostino ha poi aggiunto: “La cosa entusiasmante è che sono tutte lì. Napoli, Milan e Inter. E la Roma darà fastidio”.