Durante Le Foot Toujours di Cronache di Spogliatoio, l'ex giocatore Gaetano D'Agostino ha parlato dei nuovi acquisti estivi dell'Inter di Chivu
Durante Le Foot Toujours di Cronache di Spogliatoio, l'ex giocatore Gaetano D'Agostino ha parlato dei nuovi acquisti estivi dell'Inter di Chivu:

"Sucic mi fa impazzire, è fortissimo. Akanji è un difensore nel campionato italiano con principi diversi rispetto a Guardiola. Per me l'Inter sta facendo bene, Bonny è come se fosse lì da 2-3 anni, conosce i movimenti, gli spazi da attaccare. Sucic da mezzala è come se facesse il vice Mkhitaryan da 2-3 anni, lì è la bravura dello spogliatoio nel farli integrare. Chivu sta usando un po' del suo e un po' sta dando continuità al lavoro di Inzaghi, piano piano sta mettendo le sue idee. Ha facilitato l'inserimento di giocatori arrivati in estate. Akanji-Modric? Il compito più arduo l'ha avuto Modric. Akanji è entrato in una difesa già rodata. Allegri gli ha detto comanda tu".

