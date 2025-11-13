"Sucic mi fa impazzire, è fortissimo. Akanji è un difensore nel campionato italiano con principi diversi rispetto a Guardiola. Per me l'Inter sta facendo bene, Bonny è come se fosse lì da 2-3 anni, conosce i movimenti, gli spazi da attaccare. Sucic da mezzala è come se facesse il vice Mkhitaryan da 2-3 anni, lì è la bravura dello spogliatoio nel farli integrare. Chivu sta usando un po' del suo e un po' sta dando continuità al lavoro di Inzaghi, piano piano sta mettendo le sue idee. Ha facilitato l'inserimento di giocatori arrivati in estate. Akanji-Modric? Il compito più arduo l'ha avuto Modric. Akanji è entrato in una difesa già rodata. Allegri gli ha detto comanda tu".