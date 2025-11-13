Condò: “Atletico Madrid-Inter la partita che più aspettiamo per un motivo”

"La verità sul livello del nostro calcio frustrato in campionato da una siccità senza precedenti (2,21 gol a partita, contro i 2,53 della Turchia, i 2,60 della Spagna, i 2,73 dell’Inghilterra, i 3,21 della Germania, i 3,36 dell’Olanda), e che come sempre chiede alle coppe se siamo astuti noi a essere così dannatamente tattici, o se i furbi sono gli altri che si rendono divertenti. Alla fine ha ragione chi prospera in Europa, dove ci si confronta, e la partita che più aspettiamo è Atletico-Inter per capire se abbiamo ancora almeno una candidata alla gloria, o se il senso di questa stagione poggia tutto sulle spalle di Gattuso".