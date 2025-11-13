FC Inter 1908
Condò: “Atletico Madrid-Inter la partita che più aspettiamo per un motivo”

Il commento del giornalista sul Corriere della Sera a proposito della gara dei nerazzurri
Daniele Vitiello
Paolo Condò, nel suo commento per Il Corriere della Sera di oggi, si è soffermato non solo sulla nazionale. Il noto giornalista ha anche parlato delle sfide che attendono i nostri club a stretto giro. Qui le sue considerazioni:

"La verità sul livello del nostro calcio frustrato in campionato da una siccità senza precedenti (2,21 gol a partita, contro i 2,53 della Turchia, i 2,60 della Spagna, i 2,73 dell’Inghilterra, i 3,21 della Germania, i 3,36 dell’Olanda), e che come sempre chiede alle coppe se siamo astuti noi a essere così dannatamente tattici, o se i furbi sono gli altri che si rendono divertenti. Alla fine ha ragione chi prospera in Europa, dove ci si confronta, e la partita che più aspettiamo è Atletico-Inter per capire se abbiamo ancora almeno una candidata alla gloria, o se il senso di questa stagione poggia tutto sulle spalle di Gattuso".

