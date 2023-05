Euroderby, anche Dalmat a San Siro: “Sono emozionato. Il 2-0 non significa che…”

"Il 2-0 non significa che siamo sicuri di andare in finale, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto all'andata. Io preferisco essere al nostro posto, loro devono attaccare e fare gol. Abbiamo spazi per attaccare e fare gol, spero di portare fortuna e di incontrare i tifosi. Sono emozionato di essere qui, sarebbe un piacere qualche follower per parlare della gara".