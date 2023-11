Dalmat: “Inter, può essere il tuo anno. Inizio di stagione straordinario. Inzaghi può…”

Attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat commenta la vittoria dell'Inter in casa del Salisburgo. L'ex calciatore sottolinea l'importanza di qualificarsi agli ottavi come primi nel girone. "La qualificazione è una buona cosa, soprattutto in questo periodo perché possiamo concentrarci in campionato. Era una partita un po' complicata, ma non abbiamo avuto tanti problemi. Sommer ha fatto 2-3 parate dimostrando di essere un buon portiere che dà sicurezza. Sono contento per Bisseck, ha fatto bene alla sua prima partita da titolare".

"Thuram è un giocatore importante. Abbiamo una rosa bellissima, Inzaghi si può permettere di mettere in panchina Lautaro, Dimarco. Peccato per Pavard, ma dietro ci sono altri giocatori come Darmian o Bisseck che possono sostituirlo. Negli altri gruppi quasi tutte le favorite sono prime, per questo sarebbe importante passare come primi. Certo, quest'anno abbiamo una squadra che se la può giocare con tutte, ma sarebbe meglio arrivare primi comunque. Inizio di stagione straordinario, bene in Champions, bene in campionato, dobbiamo continuare così. Questo può essere l'anno dell'Inter".