Dalmat: “Inter, questo il mio rimpianto. Ronaldo preoccupato per il peso. Vieri…”

L'ex centrocampista francese racconta la sua esperienza all'Inter

"Se ho un rimpianto è quello di essermene andato via troppo presto". Intervistato da grandhotelcalciomercato.com, Stephane Dalmat racconta la sua esperienza all'Inter. Stagioni complicate per il francese che non ha mai espresso a pieno tutte le sue qualità: "Mi sarebbe piaciuto lasciare un’impronta diversa, ma è andata così. Ho tanti bei ricordi: quello a cui sono più legato è il primo gol con questa maglia a San Siro. Mi sembrava di stare tra le nuvole".

In quell'Inter c'era anche Ronaldo il Fenomeno: "Era preoccupatissimo per il peso, ma in campo era incredibile. Mi ha sempre colpito la semplicità di come vivevano. Avevo legato molto proprio con Seedorf e Kallon. Ma poi mi ricordo ancora quanto mi facesse ridere Vieri e come si comportasse Di Biagio durante gli allenamenti".