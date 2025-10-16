"Siamo lieti di annunciare un accordo con Oaktree per acquisire il restante 26% della loro attività, portando la nostra partecipazione al 100%. Da quando abbiamo acquisito una quota di maggioranza nel 2019, la nostra partnership ha generato un valore significativo per entrambe le società — alimentando la rapida espansione della nostra piattaforma credit, sostenendo la crescita della nostra attività di Wealth Solutions e determinando un aumento del 75% degli asset in gestione di Oaktree. Non vediamo l’ora di continuare a costruire insieme su queste solide basi".
Brookfield compra Oaktree e diventa unico proprietario: cosa cambia per l’Inter
Dopo una scalata durata quasi sei anni, il Fondo canadese Brookfield Asset Management ha confermato che rileverà la totalità di Oaktree Capital Management, il colosso americano del credito e attuale proprietario dell’Inter.
In questo modo, Brookfield diventerà azionista unico del fondo e nuovo padrone dei nerazzurri. Un'operazione complessiva per un valore di poco meno di 3 miliardi di euro.
Cosa cambia per l'Inter—
"Cosa comporterà per l’Inter l’acquisizione da parte del fondo Brookfield del restante pacchetto azionario di Oaktree? Nulla! La strategia non può che restare quella attuale: valorizzazione degli asset del club e realizzazione dello stadio. Il tutto con grande attenzione ai conti", ha spiegato l'avvocato Michele La Francesca.
