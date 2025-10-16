"Siamo lieti di annunciare un accordo con Oaktree per acquisire il restante 26% della loro attività, portando la nostra partecipazione al 100%. Da quando abbiamo acquisito una quota di maggioranza nel 2019, la nostra partnership ha generato un valore significativo per entrambe le società — alimentando la rapida espansione della nostra piattaforma credit, sostenendo la crescita della nostra attività di Wealth Solutions e determinando un aumento del 75% degli asset in gestione di Oaktree. Non vediamo l’ora di continuare a costruire insieme su queste solide basi".