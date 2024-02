Dalle colonne de Il Giornale, Tony Damascelli analizza la grande prestazione dell'Inter contro la Juve. Fin dai primi minuti la squadra di Inzaghi ha messo in campo personalità e cattiveria agonistica per portare a casa 3 punti preziosissimi nel cammino che porta allo scudetto. "Da oggi il campionato si divide in due, l'Inter, poi tutto il resto. Non una gran partita, non un gran football secondo cattive abitudini dei nostri campi".