Damascelli: “Mourinho? Ha sbagliato forma. Certe frasi le ho sentite anche a Milano”

Le parole del giornalista: "Di sicuro Mourinho ha sbagliato la forma. Non so esattamente cosa è capitato dopo la partita di Bodo con questi ragazzi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Tony Damascelli, giornalista, ha parlato così dello sfogo di Jose Mourinho dopo il KO della Roma contro il Bodo Glimt: "Di sicuro Mourinho ha sbagliato la forma. Non so esattamente cosa è capitato dopo la partita di Bodo con questi ragazzi, nello spogliatoio e nel rientro a Roma, l’eventuale scazzo o altro. Certe frasi le ho già sentite a Milano e anche in Inghilterra, anche nei confronti di altri allenatori. Il carattere è questo. Questi giocatori bisogna vedere come hanno reagito dopo Bodo e non posso esprimermi, vado a naso. Vedo gente che va in tribuna e non mi sembra gravissimo, bisogna vedere come si comportano in allenamento".