Pirlo: “Sampdoria? Non mi spaventa nulla, voglio vincere. Il futuro di Audero…”

Giornata di presentazione per Andrea Pirlo , nuovo tecnico della Sampdoria. L'ex Juve, nel corso della conferenza stampa, ha parlato anche di Emil Audero, uno dei due portieri (l'altro è Falcone) in casa Samp che hanno tanto mercato:

"Si gioca sempre per vincere e l'obiettivo che ho in testa è arrivare più in alto possibile e più velocemente possibile. Sappiamo da dove veniamo e le difficoltà che ci possono essere. Non possiamo dire che possiamo arrivare in A direttamente ma quello deve essere il nostro sogno".