D’Ambrosio: “Brozo fondamentale. Dumfries merita complimenti. All’intervallo ci siamo detti…”

Danilo D'Ambrosio, difensore nerazzurro, ha analizzato così la splendida prestazione della squadra di Simone Inzaghi

"Brozovic è sempre stato importante per l'Inter, ma negli ultimi anni ancor di più, visto che ha avuto una crescita impressionante. Sembrava una partita facile vista la situazione, ma se non dimostri il tuo valore in campo rischi brutte figure. Ce lo siamo detti prima di scendere in campo. Ci siamo arrabbiati per non averla chiusa nel primo tempo, ed è questa la differenza rispetto all'anno scorso. Così, abbiamo dominato anche nella ripresa. Quando ti devi riconfermare è sempre più difficile, c'è tanto lavoro dietro. Stiamo seguendo linee diverse rispetto alla scorsa stagione. Dumfries? Cerco di dare consigli ai più giovani, a chi arriva in Italia in un campionato difficile come il nostro. Ma poi è merito loro se seguono chi dà loro dei consigli. Lui a testa bassa ha pedalato e si sta prendendo i complimenti che merita. I difensori che avanzano? Sì, ma sempre con equilibrio. Siamo sempre corti. Abbiamo più libertà di giocate, ma sempre figlia di principi".