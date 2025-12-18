FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Damiani: “Frattesi? Se impiegato bene è forte. Mi sorprendo di come gli allenatori…”

ultimora

Damiani: “Frattesi? Se impiegato bene è forte. Mi sorprendo di come gli allenatori…”

Radu Inter Damiani
Presente negli studi di Sport Italia, Oscar Damiani ha commentato la situazione del centrocampista nerazzurro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Damiani: “Frattesi? Se impiegato bene è forte. Mi sorprendo di come gli allenatori…”- immagine 2
Getty Images

Con l'addio di Simone Inzaghi e l'arrivo di Cristian Chivu, Davide Frattesi pensava di trovare maggiore spazio. Non è stato così, anzi, complici anche alcuni infortuni, il centrocampista nerazzurro è stato impiegato poco, solo 480 minuti in 13 partite tra campionato, Champions e Coppa Italia.

Damiani: “Frattesi? Se impiegato bene è forte. Mi sorprendo di come gli allenatori…”- immagine 3
Getty Images

Presente negli studi di Sport Italia, Oscar Damiani ha commentato così la situazione del giocatore che a gennaio potrebbe lasciare l'Inter. "Io mi sorprendo ogni tanto di come gli allenatori mettono in campo i calciatori. Frattesi è un ottimo giocatore, però è un incursore, un giocatore che deve isneririsi, non è certo un giocatore che inizia il gioco, un regista, ha caratteristiche diverse. Secondo me se Frattesi è impiegato bene è un giocatore forte".

(Sport Italia)

Leggi anche
Supercoppa, dal calendario ai recuperi fino al montepremi: tutto quello che c’è da sapere
Di Canio: “Juve? Spalletti ha dato identità. Scudetto Roma? Se l’Inter…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA