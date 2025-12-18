Con l'addio di Simone Inzaghi e l'arrivo di Cristian Chivu, Davide Frattesi pensava di trovare maggiore spazio. Non è stato così, anzi, complici anche alcuni infortuni, il centrocampista nerazzurro è stato impiegato poco, solo 480 minuti in 13 partite tra campionato, Champions e Coppa Italia.
Damiani: “Frattesi? Se impiegato bene è forte. Mi sorprendo di come gli allenatori…”
Presente negli studi di Sport Italia, Oscar Damiani ha commentato la situazione del centrocampista nerazzurro
Presente negli studi di Sport Italia, Oscar Damiani ha commentato così la situazione del giocatore che a gennaio potrebbe lasciare l'Inter. "Io mi sorprendo ogni tanto di come gli allenatori mettono in campo i calciatori. Frattesi è un ottimo giocatore, però è un incursore, un giocatore che deve isneririsi, non è certo un giocatore che inizia il gioco, un regista, ha caratteristiche diverse. Secondo me se Frattesi è impiegato bene è un giocatore forte".
(Sport Italia)
