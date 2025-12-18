Di Canio: “Juve? Spalletti ha dato identità. Scudetto Roma? Se l’Inter…”

FC Inter 1908
Intervenuto a Tutti Convocati, Paolo Di Canio ha analizzato il momento della Juve e ha parlato della lotta scudetto
Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Paolo Di Canio ha analizzato il momento della Juve e ha parlato della lotta scudetto.

"Sapevamo che Spalletti avrebbe dato identità, anche se alla Juve manca la qualità per vincere lo scudetto, ma adesso ha senso come squadra. Roma per lo scudetto? Dipende se abdicano Inter e Napoli. Se la Roma vincesse un campionato senza attaccante, sarebbe un capolavoro tipo quello di Ranieri col Leicester. Ma segna poco e quando subisce gol perde, perde 1-0 e vince 1-0. E' un equilibrio difficile, ma la squadra risponde alla grande".

