"Appiano ha riaperto i cancelli ieri pomeriggio. L’Inter ha ripreso ad allenarsi senza il blocco dei nazionali impegnati in giro per il mondo (undici in tutto), ma con un buon numero di titolari, da Sommer a Thuram, non convocato dal ct francese Deschamps perché rientrato da poco dopo oltre un mese di infortunio. A proposito di infermeria, Darmian è l’unico dei quattro indisponibili (oltre a lui sono out anche Mkhitaryan, Di Gennaro e Palacios) ad avere qualche possibilità di tornare in gruppo a ridosso del derby. Il difensore, fermo per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, potrebbe riprendere a lavorare con i compagni tra martedì e giovedì. Oggi e domani è in programma una sessione di allenamento al mattino; sabato, domenica e lunedì invece Chivu concederà tre giorni di riposo", scrive La Gazzetta dello Sport.