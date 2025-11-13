Il pensiero dell'ex attaccante a proposito dell'allenatore del Napoli protagonista di un momento abbastanza complicato

Daniele Vitiello Redattore/inviato 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 06:02)

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Premesso che Conte è un allenatore top, tra i migliori in assoluto in Italia e che, tatticamente, lo è anche in Europa, dal punto di vista della comunicazione, però, sembra alle prime armi: non mi ha mai convinto.

Un paio di settimane fa aveva dato dei ‘guerrieri’ ai suoi calciatori, parlava di dare fastidio da primi in classifica, poi a Bologna la prestazione è stata orrenda ed ha cambiato discorso. La comunicazione di Conte mi spiazza ogni volta che parla, non lo capisco. Io la penso così: non è un grande comunicatore. Non so come reagirà alle sue parole lo spogliatoio, ma noto che i giocatori di oggi guardano avanti e fanno finta di niente, magari sarà così anche questa volta…

La partita di Bologna non fa testo, perché è stata gestita ed interpretata male da tutti. Lukaku in coppia con Hojlund? Sarebbe un duo straordinario. Mi mette i brividi: un 3-5-2 con due punte così, da tifoso, sarebbe qualcosa di bellissimo. Bisogna aspettare il recupero di Romelu, ma posso già dire che l'Inter di Conte giocava con Lukaku e Lautaro, e l’attacco Lukaku-Hojlund sarebbe ancora più forte, con le dovute proporzioni e considerando l'età di chi prendiamo in esame”.