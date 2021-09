D’Aversa: “L’Inter ha cambiato tanto, ma resta la grande favorita. Ci vorrà…”

Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia di Sampdoria-Inter

Alla vigilia della gara contro l'Inter, Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria: "I nerazzurri hanno cambiato tanto, in campo e in panchina, ma restano la grande favorita per la vittoria del campionato. Noi dovremo scendere in campo con la stessa attenzione messa in campo con Milan e Sassuolo, cercando di limitare gli errori e provando a essere più precisi sotto porta. Per provare a invertire il pronostico ci vorrà la miglior Samp. Queste partite vanno affrontate al massimo delle proprie potenzialità".