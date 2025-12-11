Dazn annuncia il lancio del “Pass Giornata”: ecco di cosa si tratta

Dazn annuncia il lancio del "Pass Giornata", il nuovo abbonamento dedicato alla Serie A, pensato per offrire ai tifosi la possibilità di scegliere la singola giornata di campionato. Disponibile in modalità pay-per-view, il "Pass Giornata" permette a chi ha un abbonamento Goal o MyClub Pass attivo di acquistare un'intera giornata di Serie A Enilive, per seguire tutti i match del turno a calendario, inclusi i pre e post-partita, le zone goal e i programmi di approfondimento live di Dazn.