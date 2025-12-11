Nel corso del suo ultimo video su YouTube, Fabio Caressa, giornalista, è tornato così sulla vittoria di sabato scorso dell'Inter contro il Como

Marco Astori Redattore 11 dicembre 2025 (modifica il 11 dicembre 2025 | 17:46)

Nel corso del suo ultimo video su YouTube, Fabio Caressa, giornalista, è tornato così sulla vittoria di sabato scorso dell'Inter contro il Como: "I primi 25 minuti dell'Inter col Como sono stati 25 minuti pazzeschi, folli: mi sono piaciuti tantissimo. Quella di Chivu è una scelta diversa di gioco, è più verticale e meno palleggiato.

Ad inizio campionato giocava con questa difesa alta che si faceva impilare, adesso è sempre alta ma è la squadra più corta e non va necessariamente in pressione asfissiante: lo fa in maniera alternata e riesce anche a chiudersi.

Ha fatto grandi passi in avanti e alcuni giocatori hanno ritrovato la piena condizione: Luis Henrique ha giocato bene, Calhanoglu è tornato a grandi livelli e rispetto ad Inzaghi si fa trovare di più sulla trequarti offensiva. Lui è tra i primi cannonieri della Serie A perché ha ritrovato la possibilità di calciare in porta. Io vi avevo parlato di scricchiolii ma adesso non li vedo più".