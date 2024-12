UFFICIALE / Il Mondiale per Club su DAZN: l’annuncio della FIFA

La Coppa del Mondo per squadre, a cui parteciperanno a giugno Inter e Juve, sarà trasmessa per intero e gratis sulla piattaforma digitale

Il Mondiale per Club sarà trasmesso su DAZN. La piattaforma streaming era in trattativa con la FIFA che ha confermato che l'emittente sarà la tv ufficiale della Coppa del Mondo per Club del 2015 alla quale prenderanno parte per l'Italia l'Inter e la Juventus. Tutte e 63 le gare del torneo, con i 32 club migliori al mondo, saranno trasmesse in live streaming e saranno gratuitamente visibili sul canale che trasmette le gare della Serie A e non solo.