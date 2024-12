DAZN è pronta a chiudere l’accordo per trasmettere in Italia e non solo le partite del nuovo Mondiale per Club di quest'estate. Lo apprende Calcio e Finanza, che spiega: "La piattaforma di streaming è tra le principali interessate ad acquisire i diritti tv del torneo, che vedrà protagoniste tra le altre Inter e Juventus per quanto riguarda i club italiani.