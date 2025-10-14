De Canio: “Scudetto? Napoli primo avversario di se stesso. Inter e Milan…”

Luigi De Canio , ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Queste le sue parole sul momento di casa Napoli: " Hojlund come Haaland? Tutti gli riconoscono queste qualità, anche per lui è una bella responsabilità, il danese ha le capacità per dimostrare di essere un attaccante top e deve metterle in pratica. Dipende solo da lui. Certo, il Napoli ha preso un ottimo attaccante per sostituire Lukaku.

Bisogna poi capire momenti e situazioni, non so perché lo scorso anno Kvara non fu sostituito adeguatamente, probabilmente i costi di un eventuale arrivo erano esorbitanti, Hojlund è arrivato anche perché è stata un’occasione dovuta al fatto che allo United non avesse fatto benissimo. In ogni caso buon per il Napoli che lo scorso anno ha vinto lo stesso il campionato, anche con un pizzico di fortuna, e memore dell’esperienza passata, è ripartito rinforzando l’organico e prendendo l’attaccante della Danimarca dopo l’infortunio occorso a Lukaku. E chissà, quando il belga rientrerà, magari potremmo vederli giocare insieme, sarebbe una bellissima coppia d’attacco.