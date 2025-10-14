Francesco Moriero torna ad allenare in Albania: l'ex esterno destro dell'Inter è il nuovo tecnico del Flamurtari.
Ex Inter, UFFICIALE: Moriero torna in Albania, è il nuovo allenatore del Flamurtari
Ex Inter, UFFICIALE: Moriero torna in Albania, è il nuovo allenatore del Flamurtari
L'ex centrocampista nerazzurro torna ad allenare: guiderà un'altra formazione albanese dopo Dinamo Tirana e Laci
Per Moriero si tratta della terza squadra nel massimo campionato albanese dopo le esperienza alla guida di Dinamo Tirana e Laci.
