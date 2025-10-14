FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ex Inter, UFFICIALE: Moriero torna in Albania, è il nuovo allenatore del Flamurtari

ultimora

Ex Inter, UFFICIALE: Moriero torna in Albania, è il nuovo allenatore del Flamurtari

Inter Moriero
L'ex centrocampista nerazzurro torna ad allenare: guiderà un'altra formazione albanese dopo Dinamo Tirana e Laci
Fabio Alampi Redattore 

Francesco Moriero torna ad allenare in Albania: l'ex esterno destro dell'Inter è il nuovo tecnico del Flamurtari.

Per Moriero si tratta della terza squadra nel massimo campionato albanese dopo le esperienza alla guida di Dinamo Tirana e Laci.

Leggi anche
Inter Campus in Bosnia, incontro con l’Ambasciatrice italiana: al via la nuova stagione
La top 11 di Rafa Benitez: sceglie un solo interista su otto proposti! Ecco la formazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA