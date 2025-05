“Sfida scudetto è socchiusa per me. Conte lo conosciamo tutti, il gradino più complicato lo ha superato contro il Lecce, ora potrebbe affrontare tutte squadre già salve e in più può anche pareggiarne una e vincerne due. Inzaghi sa benissimo tutto questo ed è normale tuteli la salute dei suoi in vista della finale di Champions. I giocatori in difficoltà per questo ora restano fuori nei nerazzurri.