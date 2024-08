"Hanno fatto degli errori, l'Inter non è andata così male. Era una partita che poteva e doveva vincere, ha messo in evidenza un Thuram fantastico, ha fatto due gol uno più bello dell'altro. Ma ci sono stati errori difensivi, quello di Sommer che poteva metterla in calcio d'angolo, un portiere internazionale come lui poteva farlo, qualcuno se l'è presa con Bisseck dopo la respinta sulla traversa ma è difficile"