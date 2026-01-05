"E' stata la migliore Inter della stagione. Lo dico dalla prima giornata di campionato: l'Inter ha la rosa più forte, gioca un ottimo calcio ed è allenata molto bene da un allenatore che diventerà un super allenatore. Fin qui ha un solo difetto, ovvero quando stacca e riattacca la spina. Ma se sta concentrata e sul pezzo come stasera, è una squadra fortissima".