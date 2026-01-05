Intervenuto negli studi di Pressing dopo Inter-Bologna, Alessio Tacchinardi ha commentato la vittoria dei nerazzurri a San Siro così:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Tacchinardi: “Chivu diventerà un super allenatore. E questo è il miglior Lautaro di sempre”
ultimora
Tacchinardi: “Chivu diventerà un super allenatore. E questo è il miglior Lautaro di sempre”
Intervenuto negli studi di Pressing dopo Inter-Bologna, Alessio Tacchinardi ha commentato la vittoria dei nerazzurri a San Siro così
"E' stata la migliore Inter della stagione. Lo dico dalla prima giornata di campionato: l'Inter ha la rosa più forte, gioca un ottimo calcio ed è allenata molto bene da un allenatore che diventerà un super allenatore. Fin qui ha un solo difetto, ovvero quando stacca e riattacca la spina. Ma se sta concentrata e sul pezzo come stasera, è una squadra fortissima".
"Lautaro? Parliamo di un leader, che aiuta anche in fase difensiva: quando segna lo fa con fame, cattiveria. Forse è il miglior Lautaro di sempre. L'Inter oggi ha qualcosa in più rispetto al Napoli".
(Fonte: Mediaset - Pressing)
© RIPRODUZIONE RISERVATA