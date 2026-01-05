FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Tacchinardi: “Chivu diventerà un super allenatore. E questo è il miglior Lautaro di sempre”

ultimora

Tacchinardi: “Chivu diventerà un super allenatore. E questo è il miglior Lautaro di sempre”

Tacchinardi: “Chivu diventerà un super allenatore. E questo è il miglior Lautaro di sempre” - immagine 1
Intervenuto negli studi di Pressing dopo Inter-Bologna, Alessio Tacchinardi ha commentato la vittoria dei nerazzurri a San Siro così
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto negli studi di Pressing dopo Inter-Bologna, Alessio Tacchinardi ha commentato la vittoria dei nerazzurri a San Siro così:

Tacchinardi: “Chivu diventerà un super allenatore. E questo è il miglior Lautaro di sempre”- immagine 2
Getty Images

"E' stata la migliore Inter della stagione. Lo dico dalla prima giornata di campionato: l'Inter ha la rosa più forte, gioca un ottimo calcio ed è allenata molto bene da un allenatore che diventerà un super allenatore. Fin qui ha un solo difetto, ovvero quando stacca e riattacca la spina. Ma se sta concentrata e sul pezzo come stasera, è una squadra fortissima".

Tacchinardi: “Chivu diventerà un super allenatore. E questo è il miglior Lautaro di sempre”- immagine 3
Getty Images

"Lautaro? Parliamo di un leader, che aiuta anche in fase difensiva: quando segna lo fa con fame, cattiveria. Forse è il miglior Lautaro di sempre. L'Inter oggi ha qualcosa in più rispetto al Napoli".

(Fonte: Mediaset - Pressing)

Leggi anche
Braglia: “L’Inter è finalmente di Chivu. Il traguardo non è vincere il campionato”
Inter, il segreto dei calci piazzati: come Chivu ha creato un altro bomber per la sua squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATA