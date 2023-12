De Grandis: “Inter e Juve gemelli diversi: nerazzurri più forti e belli ma…”

"9 clean sheet per la Juve vuol dire che far gol alla Juve è difficile, se passa in vantaggio diventa un problema", dice De Grandis

"Il teorema che per vincere bisogna per forza attaccare è confutato dai fatti. Sono gemelli diversi, si può vincere attaccando dal 1' come fa l'Inter che con l'Udinese è stata bellissima e ha tantissime soluzioni o puoi vincere come la Juve che è sicuramente più brutta. L'Inter è più forte ma la Juve può arrivare fino alla fine: 9 clean sheet per la Juve vuol dire che far gol alla Juve è difficile, se passa in vantaggio diventa un problema anche se l'Inter ha una difesa migliore"