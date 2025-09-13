L’Inter valuta una svolta sulla fascia sinistra in vista di Juve-Inter: Carlos Augusto potrebbe partire titolare al posto di Federico Dimarco nello Stadium. Dimarco, titolare finora nel 3-5-2 nerazzurro, ha recentemente giocato con la Nazionale: 67 minuti contro l’Estonia, 79 contro Israele, dopodiché è tornato all’Inter per continuare gli impegni di campionato.

Carlos Augusto, al contrario, non è ancora mai partito titolare in questa stagione: ha totalizzato finora solo 31 minuti in campo.

Il tema non è solo fisico: Chivu valuta anche il rendimento tattico, la freschezza, e la capacità di adattarsi allo stile offensivo o difensivo richiesto in trasferta allo Stadium.

Carlos Augusto non è stato convocato da Carlo Ancelotti e la sua assenza dalla Nazionale brasiliana gli ha permesso di allenarsi con continuità ad Appiano. Una cosa che potrebbe pesare nella decisione. Dimarco invece ha giocato in tutte le ultime partite azzurre prima del match di club, il che comporta un dispendio di energie non indifferente.