Il commento del direttore del Corriere dello Sport su Radio Dee Jay all'indomani dalla vittoria per tre a uno dei nerazzurri

Ivan Zazzaroni, su Radio Dee Jay, ha parlato anche della vittoria dell'Inter contro il Parmaper tre a uno con i gol di Dimarco, Barella e Thuram e in generale ha dato un parere sulla lotta per lo scudetto.