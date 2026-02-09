Negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha commentato la larga vittoria dell'Inter a Reggio Emilia contro il Sassuolo:
"L'Inter è andata a valanga e ha seppellito il Sassuolo. Con il suo gioco, scherza tutte le squadre medio-piccole. Non ha difficoltà a gestire certe sfide. A volte manca nei big match, è un piccolo neo, ma non costerà il campionato, perché bastano i punti contro le piccole. Ieri non era partita benissimo, ma Dimarco ha fatto una grande partita in entrambe le fasi. Calcia benissimo anche i calci piazzati".
"Il margine che ora ha l'Inter sul Milan sembra difficilmente colmabile. Lautaro sa giocare tantissimo per la squadra".
(Fonte: Sky Sport)
