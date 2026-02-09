Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così la vittoria dell'Inter di ieri contro il Sassuolo: "Chivu ha cambiato la difesa, ha dato più spazio a Zielinski e ha un vantaggio importantissimo: avere una squadra che, se mette degli altri, come è stato con Esposito, Bonny e Sucic, è migliorata.
I prossimi 15 giorni sono molto importanti: Inter-Juve apre le due settimane con i playoff. Sapremo un sacco di cose su queste due squadre.
Il fuorigioco presunto di Thuram? Si lamenta Doig, ma per me è proprio lui che lo tiene in gioco e non il centrale: Doig è più indietro di Muharemovic. I guardalinee devono alzare quando sono sicuri, qui non puoi essere sicuro quindi parliamo del nulla.
