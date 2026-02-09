FC Inter 1908
Fuorigioco Thuram? Trevisani smonta le polemiche: “Guardate Doig! E parliamo del nulla perché…”

Fuorigioco Thuram? Trevisani smonta le polemiche: “Guardate Doig! E parliamo del nulla perché…” - immagine 1
Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così la vittoria dell'Inter di ieri contro il Sassuolo
Marco Astori
Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così la vittoria dell'Inter di ieri contro il Sassuolo: "Chivu ha cambiato la difesa, ha dato più spazio a Zielinski e ha un vantaggio importantissimo: avere una squadra che, se mette degli altri, come è stato con Esposito, Bonny e Sucic, è migliorata.

Inter
I prossimi 15 giorni sono molto importanti: Inter-Juve apre le due settimane con i playoff. Sapremo un sacco di cose su queste due squadre.

Fuorigioco Thuram? Trevisani smonta le polemiche: “Guardate Doig! E parliamo del nulla perché…”- immagine 3
Il fuorigioco presunto di Thuram? Si lamenta Doig, ma per me è proprio lui che lo tiene in gioco e non il centrale: Doig è più indietro di Muharemovic. I guardalinee devono alzare quando sono sicuri, qui non puoi essere sicuro quindi parliamo del nulla.

