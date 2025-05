Dimarco non è ancora al top e ha subito la furia Yamal, forse Carlos Augusto può fare meglio. Lautaro anche prima del gol non aveva fatto bene, Calha e Barella non li ho visti come li abbiamo conosciuti. Taremi non sarà mai Lautaro, ma ieri ha fatto il suo. Thuram è recuperato e oggi è anche più importante di Lautaro per me. Io il turnover ragionato non l’ho mai criticato, quello con tanti cambi invece sì".